Москва, 26 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В России продолжит расти количество интернет-магазинов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявила доцент кафедры маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова.

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«Количество интернет-магазинов, безусловно, продолжит расти. В среде онлайн-ритейла произойдет дальнейшее разграничение между глубоко нишевым (у специализированных магазинов) и более широким ассортиментом у торговых площадок и экосистем, — сказала Сяглова. — И, что немаловажно, возможность торговать через онлайн-площадки станет шансом на вторую жизнь для маленьких компаний, которые сейчас владеют ларьками, киосками и мелкими продуктовыми магазинами. Уже сейчас крупные онлайн-магазины активно привлекают мелких предпринимателей, не имеющих возможности организовать собственный сбыт, но способных торговать через онлайн-площадки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сяглова объяснила, сохранятся ли в РФ мелкие торговые точки.