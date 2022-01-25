Дамаск, , 21:28 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад подписал указ о полной амнистии для всех дезертиров, покинувших армию, в том числе и тех, кто бежал из страны, сообщает 25 января пресс-служба сирийского президента.

Башар Асад © ИА REGNUM

«Президент Асад издал указ о полной амнистии для тех, кто бежал (от воинской службы) внутри страны и за ее пределы до 25 января 2022 года», — указано в заявлении пресс-службы.

Под объявленную сирийским президентом амнистию попадают граждане, обвиняемые по статьям закона о военных преступлениях, предусматривающим уголовную ответственность за уклонение от службы в армии.

Уточняется, что под амнистию попадают лица, добровольно явившиеся в течение трех ближайших месяцев, и в течение четырех месяцев в случае нахождения за пределами Сирии.

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