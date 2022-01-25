Вологда, 25 января, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Вологодчина получила первую партию, предназначенную для вакцинации подростков от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

«На регион пока выделено 720 комплектов. Вакцина представляет собой одну пятую дозу препарата, применяемого для взрослых. Сейчас идет распределение полученных препаратов. Рассчитываем на то, что нам будут поставляться дополнительные объемы вакцин», — сказал замгубернатора Антон Кольцов.

По данным правительства, охват вакцинации взрослого населения в регионе составляет 56,3%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области стартовала вакцинация подростков от ковида.