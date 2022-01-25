Лос-Анджелес, США, , 21:17 — REGNUM Актёр Том Холланд рассказал о сложностях в работе над фильмом «Анчартед: На картах не значится». Видео со съёмок картины с комментариями артиста доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

Том Холланд Gage Skidmore

Холланд заявил, что сцена его падения из самолёта стала самой сложной из того, что он делал ранее. Съёмки этого фрагмента длились пять недель.

«Временами я оказывался на высоте ста футов, прикреплённый к вращающемуся ящику, и держался за него до тех пор, пока он меня не сбрасывал», — рассказал актёр. «Это было очень страшно, но я думаю, что такой уровень страха делает эту сцену намного более достоверной», — считает он.

ИА REGNUM напоминает, что что мировая премьера фильма «Анчартед: На картах не значится» запланирована на 18 февраля 2022 года. В России картина выйдет 10 февраля.

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