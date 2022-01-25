Том Холланд рассказал о самой сложной сцене в фильме по игре Uncharted
Лос-Анджелес, США, 25 января, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Актёр Том Холланд рассказал о сложностях в работе над фильмом «Анчартед: На картах не значится». Видео со съёмок картины с комментариями артиста доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.
Холланд заявил, что сцена его падения из самолёта стала самой сложной из того, что он делал ранее. Съёмки этого фрагмента длились пять недель.
«Временами я оказывался на высоте ста футов, прикреплённый к вращающемуся ящику, и держался за него до тех пор, пока он меня не сбрасывал», — рассказал актёр. «Это было очень страшно, но я думаю, что такой уровень страха делает эту сцену намного более достоверной», — считает он.
ИА REGNUM напоминает, что что мировая премьера фильма «Анчартед: На картах не значится» запланирована на 18 февраля 2022 года. В России картина выйдет 10 февраля.