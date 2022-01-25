Страсбург, Франция, , 21:14 — REGNUM Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Пётр Толстой («Единая Россия») не был избран вице-спикером ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Пётр Толстой Duma.gov.ru

По кандидатуре голосовали 185 парламентариев, кандидатуру Толстого поддержали 79 человек, 106 — проголосовали против.

В 2021 году Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ.

Ранее, 24 января, были оспорены полномочия российской делегации. Комитет по мониторингу должен будет подготовить доклад и вынести его на обсуждение Ассамблеи, дебаты предложено провести в среду, 26 января, во второй половине дня.

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