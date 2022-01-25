Йошкар-Ола, 25 января, 2022, 21:14 — ИА Регнум. В Марий Эл в связи с публикациями в СМИ и социальных сетях о наличии очередей в поликлиниках начали проверку соблюдения законодательства о здравоохранении. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Очередь в регистратуру в городской поликлинике

«Прокуратурой столицы организованы проверки полноты и достаточности мер, принятых уполномоченными органами с целью оказания гражданам своевременной и качественной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Ситуацию контролирует надзорный орган Марий Эл.

ИА REGNUM напоминает, ранее в социальных сетях пользователи опубликовали множество фотографий и видеозаписей, как жителям республики приходится выстаивать в огромных очередях, чтобы попасть на прием к терапевту. Критический наплыв пациентов в поликлиники республики наблюдается с 24 января.