Москва, , 08:50 — REGNUM В России на рынке остается всё меньше места для новых интернет-магазинов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов, отвечая на соответствующий вопрос.

Интернет-торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будет ли в 2022 году расти количество новых интернет-магазинов? Если считать по числу заявленных направлений деятельности при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то да. И здесь могут быть публикуемые цифры в 93%. Но заявить и заниматься — это разные вещи, — сказал экономист. — Нет условий, как десять лет назад, для роста количества реально действующих интернет магазинов, которые в большинстве своем занимались банальным посредничеством. Сейчас сегмент посредничества занят маркетплейсами. Свои интернет-каналы продаж имеют большинство торговых сетей и многие производители. И места для новичков на рынке товаров все меньше».

К тому же, как уточнил Чеглов, практика показывает, что интернет-бизнес затратен и низкорентабелен до определенных оборотов, которых еще нужно достичь.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, чем выгодны, а чем невыгодны ларьки и киоски для рядовых граждан РФ.