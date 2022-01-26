Москва, , 08:47 — REGNUM Киоски и ларьки невыгодны гражданам РФ с экономической точки зрения, но выгодны с социальной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Ларьки © ИА REGNUM

«С экономической точки зрения российскому потребителю киоски и ларьки невыгодны. Товары в них, как правило, стоят дороже, и это объективный факт, ведь объект надо содержать, чаще возить товар. Если только эти объекты не поставят торговые сети. А вот с социальной точки зрения киоски и ларьки потребителю выгодны. Если расположены рядом с домом, транспортной остановкой, на работе. Они вносят разнообразие в торговый ландшафт и дают возможность сохраниться малому бизнесу, который всяко ближе к потребителю», — сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов рассказал, что в России палатки и продуктовые павильоны сохранятся как вспомогательный инструмент.