Москва, , 08:40 — REGNUM В России палатки и продуктовые павильоны сохранятся как вспомогательный инструмент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ в 2021 году почти на 19% сократилось число продуктовых магазинов и киосков.

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«Полностью автономные магазины не исчезнут. Они останутся в труднодоступных районах, в поселениях с малым числом жителей, которые банально неинтересны торговым сетям, либо как франчайзи последних, — сказал Чеглов. — Что касается палаток и павильонов, то эта форма сохранится как вспомогательный инструмент, позволяющий торговать сезонным товаром, например. Либо осуществлять торговлю в тех местах, где размещать стационарный магазин нецелесообразно или рискованно. Такой механизм пробует сегодня применять одна из российских торговых сетей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов рассказал о том, что российские продуктовые магазины оказываются не в состоянии выдержать конкурентную борьбу с торговыми сетями.