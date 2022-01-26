Москва, , 08:35 — REGNUM Когда речь идет о том, почему в РФ резко сокращается количество киосков и продуктовых магазинов, не следует все списывать на рост интернет-торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Закрытие киоска

«Неправильно говорить о том, что вся масса малых предпринимателей «удалилась» на онлайн-площадки. Все гораздо проще: они либо ушли из бизнеса, и многие работают по найму, либо сдали свои помещения торговым сетям в аренду и стали рантье. Таким образом, основная причина сокращения продуктовых магазинов от малого бизнеса заключается в том, что они не выдерживают конкуренцию с розничными торговыми сетями, — сказал Чеглов. — В сфере непродовольственной торговли малый торговый бизнес попал под удар крупных маркетплейсов и экосистем».

Кроме того, он подчеркнул, что сокращение количества киосков в последние годы — это инициатива региональных властей.

«Основная причина — стремление упорядочить размещение торговых киосков, заставить их владельцев платить налоги в местные бюджеты. Отсюда стремление вывести киоски в специально отведенные места, часто неудобно расположенные, но легко контролируемые. И не в стремлении сделать больно малому бизнесу, а банально потому, что свободные и достаточно просторные площади в городах и поселках находятся, как правило, на окраинах, — сказал экономист. — Ну, а если находятся площади в условиях существующей застройки, тогда используется механизм сдачи установленных киосков в аренду на торгах, либо через фирму-посредника (как в московском метро, например). В обоих случаях арендную плату может потянуть не всякий предприниматель. В итоге выигрывают крупные торговые сети, подбирающие их небольшие обороты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что сокращение в России количества киосков и продуктовых магазинов объясняется в первую очередь ростом интернет-торговли и быстрой доставки.