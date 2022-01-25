Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Хадсон Мэдсен, сын американского актёра Майкла Мэдсена, скончался на 27-м году жизни. Об этом 25 января пишет E!

Майкл Мэдсен Gage Skidmore

По данным СМИ, Хадсон Мэдсен умер ещё 23 января 2022 года. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову в результате самоубийства. «Мы убиты горем, переполнены скорбью и болью в связи с потерей», — поделился актёр и другие члены его семьи.

ИА REGNUM напоминает, что Майклу Мэдсену наибольшую известность принесли фильмы «Бешеные псы», «Донни Браско», «Убить Билла», «Город грехов» и «Омерзительная восьмёрка». Мэдсен был дважды женат и является отцом пятерых сыновей.