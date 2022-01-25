25 января 2022 | Время чтения 12 мин

В Марий Эл вторые сутки люди выстаивают огромные очереди в поликлиниках, чтобы попасть на прием к терапевту. Минздрав республики решил приостановить плановую медпомощь в учреждениях первичного звена и объявил срочный прием врачей на работу.

Елена Зорина, , 23:13 — REGNUM Похоже, в Марий Эл назрел настоящий коллапс системы общественного здравоохранения. С понедельника, 24 января, жители республики в социальных сетях публикуют сообщения, сопровождаемые фотографиями с устрашающими очередями в поликлиниках. Причем очереди образуются еще на входе в медучреждение, для прохождения так называемого фильтра. Люди по несколько часов стоят на улице, чтобы попасть на прием к терапевту. Понаблюдав за ситуацией, в минздраве республики, видимо, решили, что не стоит «дожидаться перитонита» и нужно плановую помощь на уровне амбулаторно-поликлинического звена просто приостановить.

Чиприани Джованни Баттиста. Аллегория медицины

«В 4-ю поликлинику с 8 утра стою, на улице огромная очередь. Внутри — страшно даже описать: люди сидят битком на перекрытой лестнице даже», — появилось сообщение в паблике «Новости Йошкар-Ола». Данную информацию подтверждают прикрепленные к посту фотографии очереди, длиннющий хвост которой стоит на улице.

Поликлиника №4 в Йошкар- Оле Mari-el.gov.ru

«Ходила в 1-ю поликлинику, которая на Эшкинина. Хотела к терапевту попасть, с температурой направляют в фильтр в 15-й кабинет, народу человек 50 и стоять надо на улице под аркой, издевательство. Пошла в клинику «Умный доктор», запись только на среду. Короче, кошмар, ни с чем пришла домой», — пишет в этом же сообществе Зоя Р.

«Вчера сделал дома экспресс-тест, показал положительно, температура была 39. Позвонил в скорую, сказали — мы таких сейчас не принимаем, звоните в свою поликлинику по месту жительства, Сегодня туда приехал, то есть в Медведево на фильтр 7:30, простоял в очереди на улице 4 часа с температурой 38! Сделал несколько звонков по разным инстанциям, чуть поругался, добился лишнего кабинета и ещё одного врача для приема, а то, что люди больные на улице часами стоят, сказали — извините, больше ничем помочь не можем», — рассказал свою историю еще один пользователь.

«Вчера у меня был сильный жар и температура 40. Я вызвала скорую, она приехала через 6 часов, а температура держалась 4 часа. Я несколько раз звонила, мне отвечали — «час-пик» или «у всех жар, ждите». Сказали, вызвать врача на дом. Но и тут, увы, в поликлинике №4 г. Йошкар-Олы трубку не берут всё утро. В общем, умирай, никто тебе не поможет. Из квартиры мне выходить нельзя, так как корона, да и температура держится, и что мне делать? Идти в поликлинику?» — спрашивает Василина В.

«Почти такая же картина в 3-й поликлинике. С 10 часов с температурой 38,5 мы просидели в очереди до 15 часов. Это нормально?» — жалуется Ольга Я.

Высокая температура Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: В Марий Эл заболеваемость ОРВИ резко превысила эпидпорог

«В ММЗ (медико-санитарная часть №1 в Йошкар-Оле) стояла на морозе с 7:30 до 13:30, потом в помещении фильтра, как селедки в бочке, еще 2 часа. У многих тест на ковид положительный», — добавила Ольга З.

«Пришла на приём к терапевту через фильтр в 16 часов, вышел из поликлиники мужчина (заболевший), который занимал очередь с 9 утра. Я думала, что попаду на приём в полночь. Но дождалась за 2,5 часа», — отметила Татьяна Я.

«После 15:00 фильтр закрыт и попасть на прием невозможно, поэтому утром везде ажиотаж, людям нужно оформлять больничные листы… а в регистратуре рекомендуют заниматься самолечением, пить парацетамол и приходить к 8:00. Отсюда и очереди», — уверена Ксения Д.

«Надо больше фильтр-кабинетов, а не 2−3, тогда очереди будут меньше. А тут пришёл с горлом, ушёл с кашлем», — согласилась Надежда А.

«Сегодня выстояла большую очередь во 2-й поликлинике! Хочется сказать большое спасибо мужчине, который принес воду в бутылках и раздал желающим. Такой же пациент, как и мы», — поделилась Юлия С.

В сообществе «Детские поликлиники Йошкар-Олы» появилось сообщение администрации детской городской больницы, где родителей попросили отложить визиты в поликлинику аж до 20 февраля по любым несрочным вопросам.

«В связи с подъёмом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией covid-19, просим отложить визит в поликлинику с профилактической целью (профосмотры, диспансеризация и плановая вакцинация) до 20.02.2022 г».

«А что сегодня в детской Медведевской творилось… просто жесть. Убежали оттуда сразу же», — поделилась Анастасия В.

«Я с ребенком сидела во второй детской поликлинике с 13:00 до 17:30», — констатировала Татьяна К.

И такая картина практически во всех первичных медицинских учреждениях и для взрослых, и для детей.

Читайте также: В поликлиниках Марий Эл остановили плановую медпомощь

Сейчас плановую медпомощь в поликлиниках оказывать не будут. Сроки ее возобновления не называются. А что это означает для граждан? Нужно человеку, допустим, пройти профосмотр для работы — сейчас этого сделать будет нельзя. Диспансеризацию пройти тоже не удастся. Записаться на прием к терапевту при обострении хронического заболевания, получить направление к специалисту — тоже вряд ли возможно. Пакет документов для плановой госпитализации, которая вроде как пока не остановлена, не собрать. То есть поликлиники полностью перешли на обслуживание пациентов с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) и заражения коронавирусом. Точнее, медики пытаются справиться с потоками пациентов с температурой, кашлем и головной болью.

Медицинские бригады, работающие с заражёнными коронавирусом пациентами и лицами из группы риска Cap.ru

А в минздраве напрямую заявили, что решение об остановке планового приема пациентов в поликлиниках связано с «ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией». По данным ведомства, за последние несколько дней количество вызовов скорой помощи увеличилось в четыре раза, вызовов на дом терапевтов ко взрослым пациентам — в пять раз. Только в Йошкар-Оле за минувшие сутки число вызовов врачей на дом к детям с клиникой ОРВИ и новой коронавирусной инфекции достигло 1,1 тыс. случаев.

Министерство сделало упор на том, что дополнительным осложнением ситуации является и рост заболеваемости среди медицинского персонала. В связи с прекращением плановой помощи «освободившиеся врачи-специалисты будут привлечены к оказанию экстренной неотложной помощи в поликлиниках и к оказанию помощи больным на дому». В поликлиники привлечен на работу 21 ординатор младших курсов медицинских вузов, который имеет аккредитацию для работы в качестве педиатров и терапевтов. Впрочем, листы нетрудоспособности пообещали закрывать дистанционно. Однако механизм этого дистанционного получения больничного пока не уточняется. Кроме того, именно сейчас в республике начал работу новый портал записи пациентов к врачу, жалобы на который периодически встречаются среди всех возмущенных сообщений жителей Марий Эл.

В соцсетях часть пользователей жалуется на то, что не может попасть к врачу, другая часть считает, что нечего с температурой в поликлинику ходить, нужно дома лечиться. Их оппоненты заверяют, что и рады были бы спокойно болеть дома, но нужен больничный лист, иначе на работе поставят прогул или того хуже — уволят.

«Нечего стоять, что, никогда гриппом не болели? Чего паниковать, врач чем поможет? Что, парацетамола с аспирином дома нет, малины, меда и прочих витаминов? Горячего деревенского молока с содой? Простоите тут, получите пневмонию, и что? Люди совсем свихнулись», — возмущена поведением сограждан Светлана М.

«Что вы все в поликлинику ломанулись? Тем более с температурой 38», — удивляется Сергей Д.

«А зачем вы туда идёте? Сказано ведь было, что это «Омикрон», и он лечится на дому, как ОРВИ», — напомнил Андрей Р.

«Нужно что-то делать. Принимать, осматривать, выявлять заболевание, направлять на анализы могут и студенты медколледжа», — советует Светлана. На что получила ответ Ксюши М: «Студенты медколледжа и так во всех поликлиниках».

«Люди, лечитесь уже дома наконец-то. Вы же из поликлиники только заразу принесёте», — призывает Светлана М.

Амбулаторное лечение Цитата из м/ф «Трое из Простаквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР

К вечеру 25 января на старом портале минздрава республики появилось объявление о том, что «в медицинские организации республики требуются врачи». Возможно трудоустройство медиков, которые уже находятся на пенсии.

Читайте также: Минздрав Марий Эл объявил срочный набор врачей на работу

Срочно требуются в Марий Эл врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры, врачи-педиатры участковые, врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-инфекционисты.

Жители Марий Эл винят в этой ситуации исключительно местный минздрав.

«Сначала всех сократили (оптимизация называется), а сейчас обратно зовут… Что, не справляетесь?» — злорадствует Ирина Л.

«Разрушили планомерно всю медицину. Сколько врачей уволились. Вот и результат», — уверена Наталья В.

«Всем собраться, идти в минздрав, пусть принимают больных, раз не могут в поликлиниках навести порядок», — предложила Ирина А.

«Здесь прямо видна недоработка Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и поликлиники. Мы с вами платим налоги, а кто-то не выполняет свою работу», — считает Татьяна Н.

«О — оптимизация», — кратко обозначил причину проблем Андрей С.

«Оптимизация медицины в действии», — согласился Алексей С.

«Позор Минздраву. Год говорим, что безобразие в медицине, выделяют миллионы, а работают все хуже и хуже. Минздрав совесть не мучает. Денег вам дают, а что вы приносите больным? Парацетамол, капли в нос, арбидол? Бумагу дают подписывать пустую, остальное купите сами. А в отчете напишете всё, что выписали, мы же пустую бумажку подписали. Позор вам», — сумбурно высказалась Галина Р.

«Минздраву на всё наплевать. Они только отчитываются, а если заболеют, то спецполиклиника без очереди для них», — сетует Вероника П.

Платная медицина

«Ребята, это просто ужас, как так-то. Министр здравоохранения и кто выше, спуститесь с небес на землю, зачем так издеваться над людьми, сделайте хоть что-нибудь для людей, так не должно быть», — взмолилась Татьяна Т.

«Министр здравоохранения РМЭ не справляется со своими обязанностями! Освободите пост!» — попросил Евгений Н.

Многие признали, что нагрузка на врачей сейчас действительно возросла многократно, а принцип работы — заполнение множества бумажек — никак не изменился.

«Медработников и раньше не хватало, а уж теперь… Мы все горазды возмущаться. Но если где-то доктора прибыло, значит — где-то и убыло. Они почкованием не размножаются»; «Бедные врачи! Вы просто герои! Работать в таких условиях!!!»; «Нагрузка на медиков просто колоссальная. Я думаю, нужно отнестись с пониманием»; «Медики работают на убой, как во время войны, извините меня, несмотря на то, что на все им обещанное (выплаты и т. д) положили болт, распихали по карманам вышестоящее начальство. Уважайте врачей, медперсонал, они с нами. Спасибо врачам!»; «Врачей не хватает, вы представьте, на одного врача — 100 вызовов в день. Врач один на участок, это по 5−10 домов. А сколько квартир. И нечего жаловаться на врачей»; «А врачи только бумажки пишут. Взглянет на больного, назначит парацетамол и пишет-пишет свои каракули, которые никто никогда читать не будет. Больной сидит, ждет, очередь ждёт. А врач канцелярией занимается»; «Они вынуждены свои бумажки писать, так принцип работы устроен. Иначе сверху прилетит. Врачи писать обязаны по распоряжениям минздрава, а не пациентов лечить»; «Просто врачи все ушли на фронт (на больничный массово). Я так поняла, они протестуют таким необычным способом».

Читайте также: В Марий Эл начали проверку из-за очередей в поликлиниках

Также 25 января на ситуацию с очередями в поликлиниках обратила внимание региональная прокуратура, начав проверку соблюдения законодательства о здравоохранении.

Жители Марий Эл по-прежнему негодуют и не верят, что копившиеся годами проблемы можно будет решить волшебным образом.

«Это называется — сдохните, твари», — сделал неутешительный грубый вывод из сложившейся ситуации Владислав В.

Коронавирус в России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это говорили они нам, что медицина готова. Полное вранье», — убедился Максим Н.

Действительно, неделей ранее в минздраве республики заявляли, что готовы к наплыву пациентов.

Глава регионального министерства Марина Панькова убеждала, что на случай резкого роста числа заражений подготовлен план. По рекомендации Минздрава России число коек необходимо увеличить на 20% от всего коечного фонда в регионе, в Марий Эл увеличили число мест в больницах для приема пациентов инфекционного профиля — для пациентов с коронавирусом будет отдано 28% всего коечного фонда республики.

Читайте также: Прихода штамма коронавируса «Омикрон» в Марий Эл ждут через две-три недели

«Мы к этому готовы. У нас создан резерв — медсанчасть № 1 и терапевтический корпус Республиканской клинической больницы», — говорила министр.

Подготовили скорую помощь, планировали использовать весь транспорт, поступивший в рамках программы модернизации первичного звена, собирались обращаться за помощью к муниципалитетам и социальной защите. Лекарства есть, медиков хватает, оборудование подготовлено, заверяли в минздраве. Но, видимо, не получилось.

Только один из пользователей в местных сообществах посмотрел на ситуацию с юмором.

«Я пришел, посмотрел, подумал. Вспомнил, что дома ждет солянка, и взял водки. Лечусь. Очень эффективно, кстати», — рекомендовал всем Равиль М.

Пока только на такой способ лечения очно могут рассчитывать жители Марий Эл.

ИА REGNUM напоминает, вместе с Марий Эл плановую помощь в поликлиниках приостановили в Санкт-Петербурге, Оренбургской и Владимирской областях, а также Пермском крае.