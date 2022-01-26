Москва, 26 января, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Уменьшение в РФ импорта индонезийского пальмового масла повлечёт за собой значительное подорожание продукции — кондитерских изделий, продуктов с заменителем молочного жира: творога, сыров, детских смесей и прочего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявила депутат в совете Ямашинского сельского поселения Татарии Лариса Ковальчук («Партия роста»). Так он прокомментировал планы властей Индонезии ограничить импорт пальмового масла.

Romain Behar Пальмовое масло

«Почти все пальмовое масло, импортируемое в нашу страну, из Индонезии. При этом 98% масла используется в производстве масложировой и кондитерской продукции. За первые 8 месяцев прошлого года ввезено масла на 10% больше, чем в 2020 году, при этом стоимость увеличилась на 61%. Россия увеличила экспорт кондитерской продукции примерно на такой же процент, — сказала Ковальчук. — На данный момент пальмовое масло начали использовать больше при производстве маслосодержащих продуктов, сыров в том числе. Это значит, что уменьшение импорта пальмового масла повлечёт за собой значительное подорожание продукции: кондитерских изделий, продуктов с заменителем молочного жира: творога, сыров, детских смесей и прочего».

По ее словам, предприниматели уже начали получать уведомления от поставщиков крема, глазури, начинки о повышении отпускных цен от 2% до 9% с 31 января.

«Однако в любом случае население нашей страны не откажется от покупки кондитерских изделий. Просто предпочтение будет отдаваться более дешевой, а значит, менее качественной продукции», — добавила Ковальчук.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что решение властей Индонезии ограничить экспорт пальмового масла может привести к незначительному подорожанию в России кондитерских изделий.