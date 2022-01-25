Вашингтон, 25 января, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Последняя партия военной помощи США, доставленная на Украину, включает в себя 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin и оружие для уничтожения укреплений, сообщает 25 января журнал Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По информации телеканала Fox News и американского портала BuzzFeed, Киев получил боеприпасы для ПТРК Javelin.

Тип вооружения для разрушения укреплений не уточняется.

Напомним, 22, 23 и 25 января на Украину из США было доставлено порядка 250 тонн военных грузов.

Минобороны Украины заявляет о своей благодарности за «помощь», не раскрывая содержание этих грузов.