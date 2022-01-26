Москва, , 08:20 — REGNUM Российским производителям молока необходимы федеральные субсидии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил член комитета госсовета Татарии по экономике, инвестициям и предпринимательству Олег Коробченко. Так он прокомментировал распоряжение вице-премьера РФ Виктории Абрамченко о необходимости проработать такие меры, которые позволят не допустить роста цен на молочную продукцию.

Молоко Ukko-wc

«В связи с событиями последнего полугодия себестоимость производства молока выросла в разы, — сказал Коробченко. — Этому способствовали летняя засуха, дефицит и подорожание кормов, рост цен на горюче-смазочных материалы, комплектующие для ремонта техники. Россия начала экспортировать семечки, и мы остались без жмыхов (отжим семечек от масла) — обязательного ингредиента рациона коров для получения качественного молока. Цена на жмых сильно выросла, что и сказалось на стоимости молока. При этом все сельхозпроизводители сегодня закредитованы — им нужно выплачивать кредиты и проценты по ним».

Поэтому, по словам эксперта, чтобы как-то компенсировать расходы производителям молока, необходимы федеральные субсидии.

«Сейчас субсидирование нашей отрасли есть лишь в отдельных регионах, и многие субъекты, ссылаясь на отсутствие федеральной господдержки, закрывают глаза на проблему, — посетовал Коробченко. — Ситуация действительно требует помощи государства, поскольку молоко — это базовый, традиционный и социально значимый продукт для жителей РФ. По предварительным данным, самообеспеченность молоком в стране в 2021 году составила всего 84%. Это ниже, чем предусмотрено доктриной продовольственной безопасности. Нам необходимо полностью закрывать потребность населения. Для этого отрасли нужна помощь в открытии новых производств, но главное — сохранить поддержку действующих инвестпроектов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России нет предпосылок для сильного роста цен на молочную продукцию из-за сокращения производства.