Москва, , 08:15 — REGNUM В России отсутствуют предпосылки для сильного роста цен на молочную продукцию из-за сокращения производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о том, что вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам подготовить меры поддержки молочной отрасли, дабы не допустить роста цен на молочную продукцию.

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«Предпосылки для сильного роста цен молочной продукции в России по причине сокращения ее производства отсутствуют. Скорее всего, изменение стоимости в основном будет коррелироваться с факторами, не связанными с производством: изменением цен на энергоносители, корма и удобрения, курсами валют и прочими, — сказал Рамазанов. — Однако не стоит также ожидать быстрого эффекта от мероприятий по поддержке производителей молочной продукции на прежнем уровне (54 млрд рублей в год) на фоне продолжающегося сокращения производства молока в России».

Поэтому, как полагает профессор, в среднесрочной перспективе сохранятся и тенденция сокращения производства, и умеренный рост цен.

«Для решения проблемы в долгосрочной перспективе целесообразно не только инвестировать в развитие крупных производителей, но и осуществлять адресную поддержку фермерских хозяйств и самозанятого населения в этой сфере», — добавил Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году.

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