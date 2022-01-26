Москва, , 08:10 — REGNUM Разразившийся газовый кризис не ускорил развитие чистой энергетики, а в краткосрочной перспективе дал противоположный результат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил инженер-физик-теплоэнергетик, председатель Мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко

Солнечная энергетика в Китае WiNG

«Все дело в стабильности чистой энергии. На море может быть штиль, на реках — засуха, солнце тоже не всегда светит одинаково ярко, — сказал Пальченко. — Поэтому использование только «чистой» энергии чревато перебоями, которые никому не нужны, что, в свою очередь, будет заставлять обращаться к традиционным видам энергии, не таким чистым. Кроме того, вопрос в себестоимости. Сторонники «чистой» энергии несколько лукавят, когда говорят, что ее себестоимость уже ниже, чем себестоимость ископаемых видов топлива. Да, генерация энергии где-то дешевле. Но кроме генерации энергии, есть ещё ее доставка, а это линии электропередачи и их обслуживание. Передача «зелёной» энергии иногда в несколько раз выше, чем ископаемой. Для компенсации пиковых нагрузок нужны батареи, чтобы их сглаживать. Ветряные генераторы, турбины, солнечные батареи и прочее потом необходимо утилизировать, а это тоже непросто и дорого стоит».

Как подчеркнул Пальченко, ЕС и Америка могут заставить свои экономики перейти на чистую энергию.

«Но не факт, что в результате этого себестоимость европейских и американских товаров не вырастет еще больше по сравнению с азиатскими», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что изменение энергобаланса Евросоюза говорит о значительных успехах в развитии возобновляемых источников энергии за последние 10 лет.

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