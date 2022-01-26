Москва, 26 января, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В России не стоит ждать значительного или резкого удорожания стоимости ноутбуков и компьютеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в январе 2022 года спрос на ноутбуки и компьютеры почти в три раза превысил показатели января 2021 года.

Ноутбук

«Высокий спрос определяет сразу несколько факторов, — сказал Тимофеев. — Во-первых, бизнес все больше перестраивается в формат работы на удаленке. Во-вторых, продолжается сбой в поставках электроники по всему миру, поэтому население считает, что покупать нужно сейчас. В-третьих, есть опасения, что в результате импортозамещения на ноутбуки и компьютеры будут предустанавливать российский софт».

Кроме того, по его словам, не исключено резкое удорожание импортной техники в РФ (не связанное с внешними цен), которое будет организовано ради поддержки российских ноутбуков и компьютеров на процессорах «Байкал» и «Эльбрус».

В-четвёртых, как пояснил эксперт, отмечается больше вовлечённых в виртуальный мир людей.

В связи с этим Тимофеев обратил внимание на то, что за 2021 год удорожание техники уже было существенным — 15−33%.

«Проблемы с поставками есть у ряда крупных фирм, которые являются главными поставщиками начинки как для смартфонов, так и для компьютеров, — сказал Тимофеев. — Но значительного или резкого удорожания стоимости ноутбуков и компьютеров ждать не стоит. А текущие подорожания пока можно отнести к колебанию курса валюты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что Китай нарастит поставки в РФ ноутбуков, планшетов и смартфонов.