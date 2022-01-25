25 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал реакцию возглавляемого им государства на возможное обострение ситуации на Украине. По словам политика, в случае военного обострения, из сил НАТО будут отозваны хорватские военнослужащие.

Мирослава Романенко, , 23:12 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал реакцию возглавляемого им государства на возможное обострение ситуации на Украине. По словам политика, в случае обострения из сил НАТО будут отозваны хорватские военнослужащие. Соответствующее заявление Миланович сделал 25 января, сообщает портал N1.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Хорватия не только не будет отправлять в зону конфликта своих военных, но также вернет на родину «всех до последнего хорватского военного».

«Украине нет места в НАТО. Когда Украина сменила власть, то это движение, какое угодно, только не демократическое, это был государственный переворот. Украина по-прежнему остается одной из самых коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал», — также добавил он.

Мечты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: Хорватия выведет из НАТО военных в случае эскалации конфликта Украины с РФ

Заявление президента Хорватии обсудили на украинских телеграм-каналах «Наглый», «Запрещённая Украина», «Бородатая бабушка» и VESTI. Многие, оценивая заявление политика относительно государственного переворота на Украине, а также относительно перспектив членства украинской стороны в НАТО, предположили, что президент Хорватии озвучил то, что в мыслях относительно Украины у других политиков. Кроме того, многие отметили, что в НАТО наметился разлад.

Читайте также: Хорватия выведет из НАТО военных в случае эскалации конфликта Украины с РФ

«Президент Хорватии Зоран Миланович заверил, что в случае конфликта РФ и Украины он отзовёт своих военных из сил НАТО в регионе. Также он считает, что Украине не место в НАТО. А когда с хорватами успели поссориться?» — задался вопросом автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Зоран Миланович Predsjednik.hr

«Мне кажется, это не украинцы поссорились, а все более-менее адекватные страны решили под общий шухер сказать всё, что они думают об этом государстве, ну и обозначить уровень отношений», — отметил HaNan.

«… [Испугались] просто. Увидели, что лодка НАТО начала давать течь», — отреагировал Duns.

«Хорватия против войны, молодцы», — пишет Дмитрий.

«Дело не в хорватах, а в адекватности… Ту лапшу, что лилась в 2014—2015 годах уже все с ушей сняли и каждый за свое государство и граждан отвечает», — добавила Ирина.

«Хорваты умные ребята», — написал N. K.

«Пусть вся Европа с них пример берет!» — призвала Victoria.

«Такое НАТО мне нравится», — добавил Димон.

«Таки славяне НАТО похоронят!» — пишет Екатерина А.

«Не все ещё с ума сошли. Прямо глазам не веришь такое читать. До чего мы дожили. Адекватным людям удивляешься как чуду», — написала Оксана.

«Нашелся один адекват на территории ЕС», — отреагировал Денис.

«Мне что мерещится или я читаю адекватные заявления европейского лидера? Агенты ЦРУ уже выехали», — с сарказмом прокомментировал «А».

»Тоже в отставку уйдет, как немец?» — спросил zx959.

«[Почему]… чужая страна должна воевать за этих вороваек? Не все украинцы будут воевать как бы власть ни хорохорилась. Если… на верхушке у кормушки считают, что в ВОВ (Великую Отечественную войну — М. Р.) украинцы сражались не за свои интересы, то теперь они получат ответку. Украинцы сейчас точно не будут воевать за чужие интересы (олигарха Рината Ахметова и Ко). У рядовых украинцев отобрали всё. Так что сами вперед с голыми руками», — отреагировала Татьяна.

«Не показывайте Зеленскому… расстроится старик», — с сарказмом добавил Игорь М.

«И это то, что только говорят, а что думают вообще… [трындец]», — предположил Юрий.

«Озвучил мысли других. Которые делают мину при игре. Ну, а чё??? Какой ему от нас профит? Гастарбайтеры к нему не едут… резиновые лодки в кредит он нам не продает… [Зачем] мы ему нужны?» — подытожил Atkinson Н.