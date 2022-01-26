Москва, , 08:00 — REGNUM Многие российские торговые предприятия будут переформатированы под сеть брендовых шоу-румов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

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«Наблюдая за покупателями в нашей торговой сети, я стал понимать, что для клиентов часто посещение магазина — это некий ритуал. Это касается в том числе и чая, ведь одно дело — выбрать его по описанию в интернете, другое — пообщаться с продавцом, ощутить запах, продегустировать. Такой же подход и в категориях одежды, мебели, предметов быта, — сказал Демин. — Но онлайн-торговля так или иначе будет развиваться, видоизменяться. Если заглядывать не в текущий год, а хотя бы в пятилетку, то я не исключаю, что многие торговые предприятия будут переформатированы под сеть брендовых шоу-румов, а основные продажи перекочуют в онлайн-пространство».

Но, как подчеркнул Демин, возникает вопрос, по всем ли категориям такое возможно.

«Что касается электроники и бытовой техники — да, это у многих производителей уже налаженная схема торговли. А вот, к примеру, на автомобильном рынке такой подход пока не прижился. Хотя многие дилерские центры предлагают выбрать и заказать автомобиль на сайте, а затем получить его в оговоренный срок около дома», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что, несмотря на успехи онлайн-торговли, офлайн-магазины в РФ не сразу сдадут все свои позиции.

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