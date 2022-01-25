Москва, , 20:52 — REGNUM Режиссёр Юрий Быков работает над созданием сериала под названием «Лихие». Об этом 25 января сообщает DTF.

Юрий Быков Фото из личного архива Юрия Быкова

Криминальный сериал расскажет историю организованной преступной группировки «Общак». В основу сценария, написанного Олегом Маловичко, лягут воспоминания одного из участников банды — Евгения Дёмина.

ИА REGNUM напоминает, что «Общак» — это организованное преступное сообщество, действовавшее с середины 1980-х по конец 2000-х годов на Дальнем Востоке России. В 2000-х годах «Общак» являлся крупнейшей преступной организацией в РФ.

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