Москва, 25 января 2022, 20:52 — REGNUM Режиссёр Юрий Быков работает над созданием сериала под названием «Лихие». Об этом 25 января сообщает DTF.
Криминальный сериал расскажет историю организованной преступной группировки «Общак». В основу сценария, написанного Олегом Маловичко, лягут воспоминания одного из участников банды — Евгения Дёмина.
ИА REGNUM напоминает, что «Общак» — это организованное преступное сообщество, действовавшее с середины 1980-х по конец 2000-х годов на Дальнем Востоке России. В 2000-х годах «Общак» являлся крупнейшей преступной организацией в РФ.
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