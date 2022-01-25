Стокгольм, , 20:42 — REGNUM МИД Швеции призывает граждан страны отказаться от «необязательных поездок» на Украину, сообщает 25 января официальный сайт ведомства.

Флаг Швеции Pixabay.com

Поясняется, что это обусловлено «изменениями ситуации с безопасностью» на Украине.

Особо отмечено, что не рекомендуется совершать любые поездки в Донецкую и Луганскую области, подконтрольные Киеву.

«Кроме того, Министерство иностранных дел не рекомендует совершать необязательные поездки в другие части страны», — добавляет шведский МИД.

Читайте ранее в этом сюжете: Сеть: «Хорошая шутка!» — министр обороны Украины готов встретиться с Шойгу