Стокгольм, 25 января, 2022, 20:42 — ИА Регнум. МИД Швеции призывает граждан страны отказаться от «необязательных поездок» на Украину, сообщает 25 января официальный сайт ведомства.

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Поясняется, что это обусловлено «изменениями ситуации с безопасностью» на Украине.

Особо отмечено, что не рекомендуется совершать любые поездки в Донецкую и Луганскую области, подконтрольные Киеву.

«Кроме того, министерство иностранных дел не рекомендует совершать необязательные поездки в другие части страны», — добавляет шведский МИД.