Москва, , 20:36 — REGNUM Городские службы Москвы готовы к сильному снегопаду, который ожидается в столице в ночь на среду, 26 января. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

«Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололёдной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки», — приводятся его слова в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Заместитель мэра отметил, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам, объектам социальной сферы, парковкам.

«По мере выпадения осадков приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой. Цикл работ повторим несколько раз», — добавил Брюков.

В Комплексе городского хозяйства также обратились к столичным автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб.

Согласно прогнозам синоптиков, сильный снегопад в Москве начнётся в ближайшие часы. Наиболее интенсивные осадки ожидаются ночью. Общий прирост свежевыпавшего снега к утру может составить до пяти сантиметров.