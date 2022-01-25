Таллин, 25 января, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Эстонские политики любят говорить о том, что роль их страны — раскрывать Западу глаза на Россию. Такое самомнение толкает Эстонию на действия, которых лучше избегать в отношениях между соседями. Об этом депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом написала в рубрике мнений местного портала Eesti Paevaleht.

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония-Россия

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«Мы в силу своего размера вынуждены полагаться на два союза — Евросоюз и НАТО. Но просто вступить в союз недостаточно — нужно вести себя разумно и поддерживать партнеров», — считает Тоом.

И ссылается в качестве положительного примера на Германию: «С одной стороны, Германия осуществляет «зеленый поворот», чтобы освободиться от газовой зависимости за счет возобновляемой энергии, с другой — строит с Россией «Северный поток 2» и договаривается с США о том, что санкции по газопроводу не затронут немецкие фирмы и вообще не остановят его строительство».

Тоом также напомнила, что Германия отказалась поставлять оружие Украине — это усугубило бы конфликт, а Германия хочет не конфликта, но диалога. Европарламентарий замечает по этому поводу: «Мораль проста: экономическая зависимость — всегда взаимозависимость, которая, если постараться, может стать залогом мира. Это, кстати говоря, понимали и отцы-основатели ЕС, заставившие вечных врагов, Германию и Францию, сдружиться на почве общего рынка».

По ее мнению, Эстония на этом фоне поступает прямо наоборот — вместо стремления искать компромиссы и договариваться, она обостряет противостояние и идет на конфликт с соседней Россией. Более того, она решает отправить боевое оружие на Украину: «Германия этого не делает, а мы зачем-то хотим быть святее папы римского. Зачем?»

«Наша беда в том, что мы не хотим лавировать и договариваться. Мы хотим, если называть вещи своими именами, пугать. Но страх — сомнительный способ избежать войны: когда оппонента загоняют в угол, жди агрессии», — предупреждает эстонский политик.