Лос-Анджелес, США, 25 января, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Американский актёр Питер Динклэйдж прокомментировал решение Disney выпустить ремейк анимационного фильма «Белоснежка и семь гномов». Об этом 25 января пишет BuzzFeed.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера

Артист негативно воспринял новость о переосмыслении мультфильма с живыми актёрами, а также выбор на роль Белоснежки Рэйчел Зеглер. «Во всём этом полно лицемерия», — считает Динклэйдж.

«Не хочу никого обидеть, но я был ошеломлён, когда они (Disney — ИА REGNUM) с гордостью объявили о том, что взяли латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки, при этом всё ещё пытаясь рассказать историю «Белоснежки и семи гномов», — негодует актёр. «В каком-то смысле вы прогрессивные, но вы всё ещё сочиняете эту чёртову отсталую историю о семи гномах, живущих вместе в пещере — какого хрена вы делаете?» — спрашивает он.

ИА REGNUM напоминает, что всемирную известность Питеру Динклэйджу принесла роль Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов». Актёр был удостоен четырёх премий «Эмми», а также премии «Золотой глобус».