Рига, 25 января, 2022, 20:20 — ИА Регнум. И правящие партии Латвии, и оппозиция спешат продемонстрировать своим потенциальным избирателям желание подсластить пилюлю от шоковых цен на газ, электричество и отопление. Об этом латвийский журналист Абик Элкин напомнил в материале «Кто заплатит за «банкет»? местного портала bb.lv.

(сс) Huhu Uet Евро

Он обратил внимание, что программа поддержки населения в оплате коммунальных услуг уже подобралась к 0,4 млрд евро общих расходов, а ведь есть еще и предложения оппозиции по обнулению до мая 2022 года НДС на газ, электричество и используемую в отопление древесину.

«И без того правительство, одобрив масштабный пакет помощи, потратит на эти меры поддержки минимум 250 миллионов евро! Если же учитывать и ранее принятое решение о выплатах вакцинированным пожилым латвийцам 20 евро и помощи самоуправлениям в выплате малоимущим компенсации, то общий объем помощи превысит 400 миллионов евро», — подсчитал журналист.

Таким образом, Латвия заметно превысит первоначально заявленный дефицит бюджета в 4,8% от ВВП.

«Не стоит забывать, что «весь банкет» происходит на заемные деньги, то есть мы активно берем и тут же проедаем кредиты. И хотя проценты по кредитам весьма маленькие, все равно это создает серьезную нагрузку на бюджет и на будущие поколения. Или точнее — на наших детей», — подчеркнул латвийский публицист.