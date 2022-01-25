Рига, , 20:18 — REGNUM С февраля 2022 года по всей территории Евросоюза вступают в силу новые рекомендации и подзаконный акт, вносящиекардинальные поправки в положение о цифровых сертификатах. Об этом сообщило представительство ЕС в Латвии со ссылкой на решение Совета ЕС.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Новый подход к свободе передвижения во время пандемии означает, что права путешественников теперь будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, в какой стране ЕС они живут.

«Меры по борьбе с COVID-19 должны применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне. Это означает, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от COVID-19, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС, должен быть ключевым определяющим фактором», — говорится в пресс-релизе.

Новый подход будет применяться к передвижению людей по территории ЕС и к поездкам граждан за его пределы и обратно: «Путешественники, имеющие действительный цифровой сертификат ЕС, не должны подвергаться дополнительным ограничениям на свободное передвижение».

Лица, не имеющие цифрового сертификата ЕС на COVID, обязаны пройти тест до прибытия или не позднее, чем через 24 часа после прибытия.

13 октября 2020 года Совет ЕС принял первую рекомендацию об ограничении свободы передвижения в ответ на пандемию COVID-19, которая потом дважды обновлялась.

Примечательно, что рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательным документом, но власти государств — членов союза несут ответственность за ее применение.