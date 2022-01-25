Октябрьский район, Югра, , 20:18 — REGNUM В Югре следователи проверяют сообщение о домогательствах к детям на одной из турбаз Октябрьского района. Об этом сообщают «Новости Югры».

Ребенок (сс)kheinz

Жительница посёлка Приобье сообщила изданию, что 22 января её брат с женой со своими детьми и её дочерью приехали отдохнуть на туристическую базу к дедушке, который работает там сторожем.

В это же время на базу приехал родственник хозяев туристического объекта. Этот мужчина во время игры трогал интимные места 10-летней дочери заявительницы, просил детей оголить животики. Так утверждают ребята.

«Когда он очередной раз зашёл в комнату и выключил свет, дети успели выбежать и рассказать всё родителям», — сообщила женщина.

Сообщается, что взрослым не удалось задержать подозреваемого, так как он нанёс травму жене брата заявительницы и сбежал. Позже мужчина был приглашён для дачи показаний в следственный отдел по городу Нягани СУ СКР по ХМАО.

Как ранее сообщало РЕ, Госдума РФ 18 января 2022 года единогласно приняла закон о пожизненном наказании для педофилов-убийц и рецидивистов.

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