Брюссель, , 20:14 — REGNUM В ближайшие дни руководство НАТО отправит России ответ на её предложения по гарантиям безопасности, передаёт 25 января CNN.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

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Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, уточнив, что работа над ответными предложениями в НАТО идёт к концу. Ответ будет отправлен России «позднее на этой неделе».

Он добавил, что НАТО направит свой ответ Москве примерно тогда же, когда и США.

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