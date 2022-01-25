Брюссель, 25 января, 2022, 20:14 — ИА Регнум. В ближайшие дни руководство НАТО отправит России ответ на её предложения по гарантиям безопасности, передаёт 25 января CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, уточнив, что работа над ответными предложениями в НАТО идёт к концу. Ответ будет отправлен России «позднее на этой неделе».

Он добавил, что НАТО направит свой ответ Москве примерно тогда же, когда и США.