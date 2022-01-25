Сыктывкар, 25 января, 2022, 20:09 — ИА Регнум. В Коми вакцинацию от коронавирусной инфекции чаще всего саботируют работники торговли. Об этом журналистам сообщил глава республиканского управления Роспотребнадзора Ромэн Галимов.

Аристарх Лентулов. У овощного прилавка. 1932

«Основная масса, кто саботирует вакцинацию — торговля. Они выявляются при внеплановой проверке предприятий. В таком случае к руководителям будут приняты соответствующие меры», — рассказал Ромэн Галимов.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Коми приблизился к 70%.