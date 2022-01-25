* запрещённая в России организация

Осло, , 20:04 — REGNUM В норвежском Ослов в ходе третьего дня саммита с участием представителей радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Норвегии Хенрика Туна с афганской делегацией.

Афганистан

Накануне переговоров норвежский дипломат провёл встречу с представителями гражданского общества Афганистана, выслушав их конкретные требования, которыми он затем поделится с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Есть много важных вопросов, связанных с правами меньшинств и женщин. Мы много говорили о школах, но мы также говорили о свободе объединений, доступе к здравоохранению и праве на работу», — сообщил замглавы МИД Норвегии журналистам.

По его словам, одним из требований, выдвинутых талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было обеспечение права девочек на образование. Речь шла о том, что школы для девочек 7 класса и старше должны быть открыты в Афганистане в новом учебном году.

Ещё одним требованием является запуск в Афганистане всеобъемлющего политического процесса, при этом одно из предложений состоит в том, чтобы данный процесс проходил в рамках Лойя-джирги (всеафганского совета старейшин).

Норвежские дипломаты также обсудили с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) судьбу афганских женщин, арестованных за участие в уличных протестах на минувшей неделе.

В программе саммита также запланирована встреча талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со специальным посланником США в Афганистане Томом Уэстом. Замминистра иностранных дел Норвегии отметил, что данная встреча имеет значение, поскольку США контролируют большую часть активов Афганистана.

В конце дня афганская делегация встретится с представителями норвежских правозащитных организаций. Помимо вопросов прав человека будет обсуждаться оказание гуманитарной помощи населению Афганистана.