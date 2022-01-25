Скопье, , 20:03 — REGNUM Северная Македония может принять участие в военном конфликте между Украиной и Россией, если это от нее потребует Североатлантический альянс. Об этом заявила новый министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска 25 января.

Македония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Северная Македония выступает за дипломатическое решение спора между Россией и Украиной, но мы не исключаем участия в возможном конфликте, если от нас это потребует НАТО», — процитировал портал «Плусинфо» слова министра.

Петровска добавила, что вооруженные силы Македонии уже готовят анализ возможного участия в этом конфликте, подчеркнув при этом, что решение об участии македонских военных в военной операции пока не принято.

Напомним, что ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил о том, что хорватские военные не будут участвовать в возможных военных операциях на Украине.