Скопье, 25 января, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Северная Македония может принять участие в военном конфликте между Украиной и Россией, если это от нее потребует Североатлантический альянс. Об этом заявила новый министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска 25 января.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Македония

«Северная Македония выступает за дипломатическое решение спора между Россией и Украиной, но мы не исключаем участия в возможном конфликте, если от нас это потребует НАТО», — процитировал портал «Плусинфо» слова министра.

Петровска добавила, что вооруженные силы Македонии уже готовят анализ возможного участия в этом конфликте, подчеркнув при этом, что решение об участии македонских военных в военной операции пока не принято.

Напомним, что ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил о том, что хорватские военные не будут участвовать в возможных военных операциях на Украине.