Москва, , 19:52 — REGNUM «Главный радиочастотный центр» (находится в ведомстве Роскомнадзора) предложил штрафовать социальные сети за игнорирование жалоб пользователей на противоправный контент. Об этом 25 января пишут «Известия».

Штраф соцсетей Greatlakescomputer.com

В ГРЧЦ считают, что нововведение позволит привлечь пользователей к модерации контента, а также сильнее мотивировать соцсети исполнять требования закона «Об информации…». Интернет-ресурсы во избежание штрафов должны будут рассматривать жалобы пользователей в течение 30 дней, после чего удалять или блокировать запрещённую информацию.

Как отмечает СМИ, Роскомнадзор поддержал предложенную инициативу. «Администрации таких ресурсов должны понимать, что на них лежит большая ответственность за распространяемую информацию. Особенно если доступ к информации имеют дети и подростки», — рассказали в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что с 2022 года социальные сети должны будут отчитываться о своевременном реагировании на обращения пользователей. Они также должны делиться данными о результатах внутреннего мониторинга на наличие нелегального контента.

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