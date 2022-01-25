Нью-Йорк, США, , 19:52 — REGNUM Планов «вторжения» на Украину у российского руководства нет, сообщил 25 января журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь Fmprc.gov.cn

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Комментируя информационную кампанию Запада вокруг якобы имеющихся у России планов «вторжения» на Украину, Чжан Цзюнь сказал, что у Москвы нет намерений начать войну. Об этом в Китае знают из общения с российским руководством.

Чжан Цзюнь «Мы должны сейчас призвать все стороны сесть за стол переговоров и найти решение посредством диалога».

Он выразил желание, чтобы все страны, имеющие отношение к конфликтным ситуациям, «соблюдали резолюцию ООН об олимпийском перемирии».

Напомним, олимпийское перемирие — это перемирие, связанное с Олимпийскими играми. Оно, согласно резолюции ГА ООН 48/11 от 25 октября 1993 г., начинается за семь дней до открытия и заканчивающегося через семь дней после закрытия каждых Игр.

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