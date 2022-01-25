Нью-Йорк, США, 25 января 2022, 19:52 — REGNUM Планов «вторжения» на Украину у российского руководства нет, сообщил 25 января журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь
Постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь
Fmprc.gov.cn

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Комментируя информационную кампанию Запада вокруг якобы имеющихся у России планов «вторжения» на Украину, Чжан Цзюнь сказал, что у Москвы нет намерений начать войну. Об этом в Китае знают из общения с российским руководством.

«Мы должны сейчас призвать все стороны сесть за стол переговоров и найти решение посредством диалога».
Чжан Цзюнь

Он выразил желание, чтобы все страны, имеющие отношение к конфликтным ситуациям, «соблюдали резолюцию ООН об олимпийском перемирии».

Напомним, олимпийское перемирие — это перемирие, связанное с Олимпийскими играми. Оно, согласно резолюции ГА ООН 48/11 от 25 октября 1993 г., начинается за семь дней до открытия и заканчивающегося через семь дней после закрытия каждых Игр.

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