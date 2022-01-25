Кострома, , 19:58 — REGNUM В Костромской области вводятся новые ограничения в связи с резким ростом заболеваемости детей COVID-19 и ОРВИ. Об этом сообщает администрация региона.

Дети на экскурсии Http://www.gradkostroma.ru

С 31 января по 28 февраля текущего года установлен запрет на участие детей в массовых мероприятиях, в том числе экскурсиях за пределами региона.

Обучение в колледжах и техникумах в этот период будет проходить в смешанном формате. Лекции переходят в видеорежим, лабораторные и практические занятия разрешено проводить, как и прежде, очно.

Организации дополнительного образования планируется перевести на дистант. Окончательное решение на этот счёт оперативным штабом ещё не принято.

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