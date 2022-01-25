Кострома, 25 января 2022, 19:58 — REGNUM В Костромской области вводятся новые ограничения в связи с резким ростом заболеваемости детей COVID-19 и ОРВИ. Об этом сообщает администрация региона.
С 31 января по 28 февраля текущего года установлен запрет на участие детей в массовых мероприятиях, в том числе экскурсиях за пределами региона.
Обучение в колледжах и техникумах в этот период будет проходить в смешанном формате. Лекции переходят в видеорежим, лабораторные и практические занятия разрешено проводить, как и прежде, очно.
Организации дополнительного образования планируется перевести на дистант. Окончательное решение на этот счёт оперативным штабом ещё не принято.
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