Кострома, 25 января, 2022, 19:58 — ИА Регнум. В Костромской области вводятся новые ограничения в связи с резкимростом заболеваемости детей COVID-19 и ОРВИ. Об этом сообщает администрация региона.

Http://www.gradkostroma.ru Дети на экскурсии

С 31 января по 28 февраля текущего года установлен запрет на участие детей в массовых мероприятиях, в том числе экскурсиях за пределами региона.

Обучение в колледжах и техникумах в этот период будет проходить в смешанном формате. Лекции переходят в видеорежим, лабораторные и практические занятия разрешено проводить, как и прежде, очно.

Организации дополнительного образования планируется перевести на дистант. Окончательное решение на этот счёт оперативным штабом ещё не принято.