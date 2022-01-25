* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:48 — REGNUM В Афганской провинции Баглан окончились продолжавшиеся два дня боестолкновения между Фронтом национального сопротивления и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 25 января газета «8 Собх» со ссылкой на местные источники.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, минувшей ночью в деревне Казар-Дара Чархе-Фалак в уезде Хост-ва-Ференг ещё продолжались бои, но к настоящему времени ситуация нормализовалась.

При этом источники утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывают и преследуют местных жителей по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления. В «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали данную информацию.

Сообщается, что потери талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе двухдневных боев составили 20 человек убитыми и ранеными, потери Фронта национального сопротивления составили шесть человек.