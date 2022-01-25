25 января 2022 | Время чтения 11 мин

Владимир Павленко, , 23:11 — REGNUM



США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Диверсионный фейк на грани информационной спецоперации с очевидной целью пинком вогнать клин в российско-китайские отношения, если он туда не «входит по-хорошему», — эта заезженная пластинка Запада, которую он продолжает крутить скорее всего из-за того, что не может придумать ничего «новенького», получает подпитку ежедневно и ежечасно. Англосаксов можно понять. В попытке отстоять безраздельное глобальное доминирование они, мысленно «прибрасывая палец к носу», осознают, что лакмусовой бумажкой служат проблемы Украины и Тайваня. Если Америка где-то из этих двух точек даст слабину и уступит, то, во-первых, делом считанных месяцев, а то и недель остается уступка и по второй точке: сработает «эффект домино». И во-вторых, от Америки побегут союзники. Администрации Джо Байдена не без труда, но удалось выровнять провальный резонанс от позорного бегства из Афганистана, включив «яйцеголовую заумь» — будто бы они тем самым «подложили мину» под стабильность в Центральной Азии, в то время как все обстоит ровным счетом наоборот. Отсутствие американцев сразу же благотворно сказывается на любой региональной ситуации, и «евразийские Балканы» (по Бжезинскому) — не исключение; исход событий в Казахстане — тому подтверждение. Будь контингент США и НАТО по-прежнему за Гиндукушем, они могли развернуться совсем иначе. Удержать союзников можно только одним способом — сильно напугав. Кем? Разумеется, Россией, не Китаем же, если он от Европы далеко, а альянсов, подобных НАТО, у США в АТР или, на их манер, ИТР — «Индо-Тихоокеанском регионе» — нет. А все, кого Вашингтон там числит в союзниках или к кому, как к десятке АСЕАН, с этой идеей «подкатывается», поддерживают с Пекином тесные торгово-экономические отношения, не хотят ни ссориться, ни раздувать имеющиеся разногласия и, главное, — меньше всего желали бы видеть в регионе присутствие США. С их ковбойским менталитетом, который несовместим с традиционной азиатской неспешной мудростью.

Американцы в Афганистане (сс) The U.S. Army

Не добившись ничего в эскалации вокруг Тайваня (кстати, заметим: прекратили «нагнетать» американцы, и все стихло — это ответ на вопрос, кто был инициатор «шухера»), американская военщина перебросила внимание на Западный театр военных действий (ТВД). Резонов много, главный, как представляется — именно в том, чтобы не допустить «цепной реакции» — тайваньского обвала сразу вслед за украинским, ибо тогда «сверхдержавному» статусу придут кранты. И на повестку дня встанет вопрос о территориальной целостности самих США, где уже сейчас около 52% сторонников республиканцев и более 30% — демократов не исключают распада страны. Понятна и суть «комбинации» в стиле «Остапа Бендера» — достаточно дешевая трехходовка. Ход первый: подтолкнуть ВСУ к агрессии, обернув вокруг пальца зиц-президента Зеленского; другой агентуры влияния хватает, а «этого» — сдать, чтобы под ногами не путался, превратив в военного преступника и его головой «расплатиться». Ход второй: российский ответ на вооруженную провокацию; и здесь самим делать ничего не придется, а результат известен давно, спорят только о нюансах: до Днепропетровска и Одессы, до Киева или сразу до Львова? Ход третий: мобилизация «новой Европы» с затыканием рта «старой». «Дозаигрывались» с Москвой? Получили? Испугались? Все поняли? Геть тогда под американский зонтик, и из-под него больше ни шагу: «прыжок на месте приравнивается к попытке улететь»! Вот и вся стратегия. Сдать Украину США готовы давно, только вот незадача: для убедительности игры Киев должен «выкинуть» нечто запредельное, созвучное преступностью выходке Саакашвили в Цхинвале. Тогда можно будет развести руками и сказать тем же конгрессменам, например: «Ну видите, какой идиот? Что мы можем сделать, если он так подставился?» А Киев при Порошенко ходил-ходил вокруг да около, но так «нужного» и не «выкинул». Поменяли гауляйтера, теперь, видимо, и пришла пора «оправдывать надежды» от той «рокировки», которой все в 2019 году аплодировали, а зря. Отсюда две вашингтонских константы, которые ясно просматриваются в его поведении. Первая: «провернуть» украинский «вариант», построить Европу, навести в этом «курятнике» порядок. И не только, кстати, в Европе, но и выстроить глобальный политический альянс на месте ООН, в виде «саммита за демократию», успев провести вторую его сессию. Что после этого будет с Тайванем, ни на что особо не повлияет: союзники и те, кто «нужен», уже будут в «стойле». Кто успел — тот не опоздал! Вторая: оттянуть, однако, тайваньскую развязку, неминуемо следующую за украинской, как можно дальше, чтобы не произошла, пока союзники еще «не построены». А на это, между прочим, потребуется время, особенно с учетом «восточноевропейского фактора». И поскольку в США прекрасно понимается, что Москва и Пекин не только не подвержены американским «клиньям», вбиваемым между ними, но и имеют уровень координации в военных вопросах намного больший, чем может себе представить натовское воображение (и даже натовская разведка), то «клинья» эти нужно продолжать вбивать. Но не ради российско-китайской «разводки», что заведомо бесперспективно, а ради обработки собственного, западного общественного мнения. Разве не видно, что с каждым месяцем этого противостояния среди публикаций соответствующей «аналитики» растет удельный вес именно респектабельных западных СМИ — крупных и известных. И какие еще аргументы нужны, если уж подобными спекуляциями, отбросив стыд и наплевав на репутацию, занялся сам Bloomberg?

ВСУ © U.S. Army Europe

Как эта линия реализуется на практике? Как только завершилась в середине последнего месяца ушедшего года видеовстреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, американские СМИ усилили муссирование российско-китайских «разногласий». Вот лишь один пример — статья, распространенная крупным кабельным телеканалом CNBC, имеющим целевую бизнес-аудиторию. Название с головой выдает заказ, исполняемый никому не известным автором: «Россия и Китай демонстрируют солидарность, но вряд ли станут поддерживать друг друга военными средствами». Метод и логика простые, в обыденном формате известные как «натягивание изделия на глобус». «Пекин не хочет заключать с Москвой военный альянс, чтобы не участвовать в ее «запутанной» международной политике, — вангует автор. — При этом Китай также рассчитывает на то, что «русские ничего не сделают», когда он нападет на Тайвань». И далее тенденциозный подбор даже не фактов, а высосанных из пальца умозаключений, среди которых случайно затесывается одно вменяемое соображение: «Россия и Китай хотели бы рассеять политическое внимание Вашингтона между стратегическими горячими точками в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе» (Нил Томас, сотрудник Eurasia Group).

Переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином Kremlin.ru

Или вот «свежая» публикация от Франческо Сиши, внимание на которую следует обратить потому, что она совпала с фейком от Bloomberg, а автор — итальянский китаист, с одной стороны, связан с Ватиканом, а с другой — с Китайским народным университетом, символичным для КНР с точки зрения истории революции. Название тоже призвано заинтриговать западного читателя, не знакомого с нюансами Востока — даже России, не говоря уж о Китае: «Будет ли Китай и дальше видеть и наблюдать, как Россия втягивается в конфликт на Украине». «Втянется ли Китай в малоинтенсивную или высокоинтенсивную войну на Украине вместе с Россией? Поддержала бы Россия Китай, если бы он решил двигаться на Тайвань или в Южно-Китайское море? Будут ли две страны координировать параллельные атаки Китая на Тайвань и России на Украину, чтобы отвлечь внимание Америки?» — прикрывает автор суть вопроса абстрактной демагогией. При этом он и сам понимает, что наводит тень на плетень, на это указывают очевидные противоречия текста. С одной стороны, «почему он (Китай) должен объединяться против НАТО, когда есть европейцы, которые раньше не хотели вступать в бой с Китаем, но могли бы стать более активными, если бы увидели, что Китай встал на сторону России»? Тем более что «более активное участие России в делах Центральной Азии означает меньше передышки для Китая, хотя Пекин провалил многие свои шаги в Центральной Азии». «Не укусишь — не проживешь», понятное дело. Хотя, кто и где чего «провалил», остается за кадром. С другой стороны, куда более адекватные аналитические наблюдения. «В этом месяце Россия «вернула контроль» над Казахстаном, который налаживал отношения с США. Тем самым она решила проблему для Пекина, опасающегося, что Казахстан может стать базой для дестабилизации в Синьцзяне». И это есть часть разделения между странами функций: «если Россия сосредоточится на Европе, это может дать Китаю больше возможностей для консолидации власти в Азии». Навести тень на плетень, чтобы выглядело убедительно, не так-то просто. Впрочем, западный читатель с давно «промытыми мозгами» — материал куда более благодатный для манипуляций, чем читатель, скажем российский или китайский, получивший за последние годы несколько порций ценного исторического опыта, обретший стержень и научившийся отличать зерна от плевел. Поэтому, чтобы «доказать» расхождение позиций Москвы и Пекина, в ход пускаются спекуляции на российской «дружбе» с китайскими «оппонентами» — Вьетнамом и Индией. А также совсем уже «небитый» с западной точки зрения «козырь» в виде пограничных столкновений между СССР и КНР более чем полувековой давности. Какое это имеет отношение к современности, в которой все эти вопросы давно улажены и демаркированы, автор не объясняет.

Флаги России и Китая Mil.ru

Что в сухом остатке? Практическое большинство западных авторов, спекулирующих на теме российско-китайских отношений, параллельно с откровенной глупостью включают в свои материалы и вполне адекватные тезисы. С одной стороны, уравновесить ложь фрагментами правды, с другой — подать сигнал понимающим, что автор не совсем «того», а просто отрабатывает свою «деликатную» задачу. Но даже последнее — все равно лишь полуправда, и отсутствие настоящей правды показывает не столько уровень западной аналитики — не следует заниматься шапкозакидательством, там имеются очень квалифицированные кадры. Сколько крайнюю идеологизацию общего контекста, в котором развивается западная мысль, столкнувшаяся в лице российско-китайского альянса со стратегической новизной, которую не в силах осмыслить. Подход к российско-китайским отношениям с позиций сосредоточения сил в этом альянсе соответственно на Западе и на Востоке в целом верный. Но в этом предлагаемом виде он ущербен тем, что западные эксперты, похоже, мыслят плоско. И не усматривают возможностей координации там, где речь идет о разных ТВД. Хотя помимо западной и восточной «классики», существуют и микст-форматы, вроде общей для Москвы и Пекина японской «проблемы» на Дальнем Востоке или индийского океанического подбрюшья «Большой Евразии», где российско-китайская стратегическая координация олицетворяется участием в ней Ирана. Интеграция российских и китайских усилий в военной сфере со всей очевидностью носит гибкий, «разноскоростной» формат в зависимости от конкретных регионов. Где-то, как на Юге, вдоль маршрута энерготранзита из Персидского залива или на морских транспортных путях из Азии в Европу, потребуется непосредственное военное взаимодействие. А где-то, как на ТВД в рамках упомянутой «классики», речь идет о взаимной военно-политической и военно-технической поддержке, осуществляемой через тысячи километров дружественной границы, превращающейся в инструмент взаимной коммуникации на каждом своем километре, недостижимом для противника. Владея стратегической инициативой, Россия и Китай смогли выстроить модель взаимодействия, при которой попытки Вашингтона развернуть против наших стран глобальное противостояние сразу на всех ТВД сработали против самих США. И в практическом плане — как показывают шараханья между Тайванем и Украиной, Южно-Китайским и Черным морями, американцы и их союзники просто, извините, рвут свою «филейную часть» «на британский флаг», то есть на восемь сторон сочетания на этом флаге двух крестов — традиционного и масонского. И в символическом плане тоже: проигрыш, заметим, что неизбежный, любого из направлений запускает для США геополитический обвал вселенского масштаба. Сами себе сварганили такую конструкцию, обижаться не на кого. Вот и приходится сейчас, когда замах произведен, а ударить не получается, выкручиваться, «аки (известное насекомое) на гребешке», чтобы купировать излишние амбиции без угрозы фундаментальным национальным интересам, которые, подчеркнем это, у англосаксонских стран, конечно же, имеются, но не имеют ничего общего ни с военно-политическим, ни с ценностным гегемонизмом и экспансией по всему миру. Бог им в помощь вовремя осознать, что потенциальная «добыча», на которую сгоряча разинули пасть, оказалась явно не по зубам. И сдать назад. Оно, конечно, «морда лица» — дело важное, но физическое существование — все-таки важнее. Тем более что оно не противоречит действительно общим интересам человечества.