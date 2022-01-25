Станислав Тарасов, 25 января 2022, 20:09 — REGNUM Армянская газета «Паст» сообщила, что вторая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, возможно, состоится в середине февраля в Стамбуле. По результатам первой встречи, прошедшей 14 января в Москве, Анкара и Ереван сошлись в том, что «первый двусторонний контакт прошел в позитивной и конструктивной атмосфере», хотя детали переговорного процесса стороны не сообщают. Что касается второй встречи, то министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намекнул о ее повестке в общих выражениях. По его словам, «спецпредставители будут работать над предстоящими шагами для достижения полной нормализации отношений без предварительных условий». В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции заявил, что «Армения может установить дипломатические отношения с Турцией уже в текущем году».
По мнению многих экспертов, это может произойти во время личной встречи Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Что вызывает множество вопросов, связанных как с длительностью переговорного марафона, так и не афишируемой сторонами «дорожной картой», выставленной в переговорной повестке. К тому же упомянутая газета «Паст» утверждает, что после первой встречи Рубинян сразу передал всю информацию о результатах переговоров Пашиняну и только потом с его ведома предоставил некоторую часть информации профильным дипломатам. По мнению газеты, «в целом МИД Армении остается вне всего этого процесса и в основном играет роль наблюдателя». Кстати, аналогичной позиции придерживается и турецкая сторона, осуществляющая дозированную утечку информации. Что же так пытаются спрятать Ереван и Анкара? Ведь сама акция восстановления дипломатических отношений в ситуации «переговоров без предварительных условий» должна носить чуть ли не механический характер.
Более того, утверждает известный английский эксперт по проблемам Кавказа Томас де Ваал, «Эрдоган и Пашинян, вступив в заочный диалог через своих представителей, не проводят широких консультаций и не обращаются к тем, кто имеет опыт предыдущих переговоров», хотя в их действиях просматривается «коммуникационная стратегия». Поэтому остается открытым вопрос: ведут ли стороны переговоры о нормализации отношений, исключая историческое примирение, или речь идет о восстановлении дипломатических отношений. Здесь стоит обратиться к некоторым сопутствующим процессам. Чавушоглу сообщил, что намерен направить приглашение представителю Армении принять участие в дипломатическом форуме, который планируется провести с 11 по 13 марта 2022 года в Анталье. Ереван дал понять, что может принять приглашение, но окончательное решение будет зависеть от ситуации, которая сложится на тот момент.
Эрдоган заявил, что намерен провести очередную встречу формата «3 + 3» с министрами иностранных дел России, Азербайджана, Армении, Ирана и Турции. По данным наших турецких источников, в ходе этих переговоров может состояться встреча глав внешнеполитических ведомства Турции и Армении. Все это свидетельствует о том, что отношения между Анкарой и Ереваном начинают расширяться и постепенно выстраиваться в определенный системный ряд со своей направленностью. «Основная проблема, на мой взгляд, в следующем: действительно ли и Армения, и Турция искренне заинтересованы урегулировать отношения без предварительных условий? Я с нашей стороны могу сказать, что однозначно да, и я надеюсь, что такая возможность есть и будет использована. Могу подтвердить искренность нашего правительства в этом вопросе», — заявил Пашинян. Но при этом он не исключил того, что в дальнейшем турецкая сторона выставит «свои новые предварительные условия», хотя Ереван в свою очередь не выдвигает проблему признания Геноцида армян Турцией, на чем всегда настаивали армянская диаспора и ее организации.
Спецификой нынешней попытки нормализации отношений между Ереваном и Анкарой является и то, что армянская сторона либо уже выполнила целый ряд «предварительных условий», либо стоит на пороге их выполнения. Она также перестала быть гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Но есть риски, связанные с новыми геополитическими реалиями, которые могут иметь негативное влияние и которыми необходимо управлять, что возможно, но только при повышенной квалификации переговорщиков, а ведь Еревану еще придется выдерживать давление диаспоры, ведь в преамбуле готовящего соглашения от Армении Турция потребует признания своей и азербайджанской территориальной целостности и признание Карского договора от 1921 года. Правительство Пашиняна это прекрасно осознает, учитывая, что данная тематика станет создавать конфликт интересов как в самой Армении, так и между Ереваном и диаспорой. Отсюда секретность. Но скоро все это, так или иначе, вылезет на свет божий. Так что для Еревана главные испытания еще только начинаются.