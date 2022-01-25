25 января 2022 | Время чтения 4 мин

Турция может потребовать от Армении признания своей и Азербайджана территориальной целостности и Карского договора от 1921 года. Правительство Пашиняна это прекрасно осознает, но в этом и проблема, которая будет создавать конфликт интересов как в самой Армении, так и между Ереваном и диаспорой. Для армянских властей главные испытания еще впереди.

Станислав Тарасов, , 20:09 — REGNUM Армянская газета «Паст» сообщила, что вторая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, возможно, состоится в середине февраля в Стамбуле. По результатам первой встречи, прошедшей 14 января в Москве, Анкара и Ереван сошлись в том, что «первый двусторонний контакт прошел в позитивной и конструктивной атмосфере», хотя детали переговорного процесса стороны не сообщают. Что касается второй встречи, то министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намекнул о ее повестке в общих выражениях. По его словам, «спецпредставители будут работать над предстоящими шагами для достижения полной нормализации отношений без предварительных условий». В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции заявил, что «Армения может установить дипломатические отношения с Турцией уже в текущем году».

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению многих экспертов, это может произойти во время личной встречи Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Что вызывает множество вопросов, связанных как с длительностью переговорного марафона, так и не афишируемой сторонами «дорожной картой», выставленной в переговорной повестке. К тому же упомянутая газета «Паст» утверждает, что после первой встречи Рубинян сразу передал всю информацию о результатах переговоров Пашиняну и только потом с его ведома предоставил некоторую часть информации профильным дипломатам. По мнению газеты, «в целом МИД Армении остается вне всего этого процесса и в основном играет роль наблюдателя». Кстати, аналогичной позиции придерживается и турецкая сторона, осуществляющая дозированную утечку информации. Что же так пытаются спрятать Ереван и Анкара? Ведь сама акция восстановления дипломатических отношений в ситуации «переговоров без предварительных условий» должна носить чуть ли не механический характер.

Более того, утверждает известный английский эксперт по проблемам Кавказа Томас де Ваал, «Эрдоган и Пашинян, вступив в заочный диалог через своих представителей, не проводят широких консультаций и не обращаются к тем, кто имеет опыт предыдущих переговоров», хотя в их действиях просматривается «коммуникационная стратегия». Поэтому остается открытым вопрос: ведут ли стороны переговоры о нормализации отношений, исключая историческое примирение, или речь идет о восстановлении дипломатических отношений. Здесь стоит обратиться к некоторым сопутствующим процессам. Чавушоглу сообщил, что намерен направить приглашение представителю Армении принять участие в дипломатическом форуме, который планируется провести с 11 по 13 марта 2022 года в Анталье. Ереван дал понять, что может принять приглашение, но окончательное решение будет зависеть от ситуации, которая сложится на тот момент.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Эрдоган заявил, что намерен провести очередную встречу формата «3 + 3» с министрами иностранных дел России, Азербайджана, Армении, Ирана и Турции. По данным наших турецких источников, в ходе этих переговоров может состояться встреча глав внешнеполитических ведомства Турции и Армении. Все это свидетельствует о том, что отношения между Анкарой и Ереваном начинают расширяться и постепенно выстраиваться в определенный системный ряд со своей направленностью. «Основная проблема, на мой взгляд, в следующем: действительно ли и Армения, и Турция искренне заинтересованы урегулировать отношения без предварительных условий? Я с нашей стороны могу сказать, что однозначно да, и я надеюсь, что такая возможность есть и будет использована. Могу подтвердить искренность нашего правительства в этом вопросе», — заявил Пашинян. Но при этом он не исключил того, что в дальнейшем турецкая сторона выставит «свои новые предварительные условия», хотя Ереван в свою очередь не выдвигает проблему признания Геноцида армян Турцией, на чем всегда настаивали армянская диаспора и ее организации.

Спецификой нынешней попытки нормализации отношений между Ереваном и Анкарой является и то, что армянская сторона либо уже выполнила целый ряд «предварительных условий», либо стоит на пороге их выполнения. Она также перестала быть гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Но есть риски, связанные с новыми геополитическими реалиями, которые могут иметь негативное влияние и которыми необходимо управлять, что возможно, но только при повышенной квалификации переговорщиков, а ведь Еревану еще придется выдерживать давление диаспоры, ведь в преамбуле готовящего соглашения от Армении Турция потребует признания своей и азербайджанской территориальной целостности и признание Карского договора от 1921 года. Правительство Пашиняна это прекрасно осознает, учитывая, что данная тематика станет создавать конфликт интересов как в самой Армении, так и между Ереваном и диаспорой. Отсюда секретность. Но скоро все это, так или иначе, вылезет на свет божий. Так что для Еревана главные испытания еще только начинаются.