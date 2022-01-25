Москва, , 19:37 — REGNUM Отпускные цены на хлеб намерен поднять со следующего месяца производитель хлебобулочных изделий — российское подразделение Fazer Group, передаёт 25 января РБК.

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Об этом компания предупредила своих заказчиков: цены поднимутся на 16,5 — 30%. Причина — в увеличении цен на сырьё, а также упаковку, само производство и реализацию хлеба.

Так, расходы на себестоимость хлебного производства увеличились на 18,4%: мука и зерновые подорожали на 6,5%, а транспорт, зарплата рабочих и энергия — на 5,3%.

Комментируя эту информацию, председатель правления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин сказал, что пекари теряют доходы, но не до такой степени, чтобы резко поднимать цены.

Он добавил, что Fazer Group является одним из пяти крупнейших производителей хлеба в России.

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