Кострома, 26 января 2022, 14:11 — REGNUM Ленинский районный суд Костромы отказался удовлетворять иск о признании ребёнка с редкой генетической патологией инвалидом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала истец и бабушка несовершеннолетней Елена Белова.
У восьмилетней Элины Беловой выявлен синдром Шерешевского — Тёрнера. Из-за него девочка отстаёт от сверстников в развитии и росте. Вместо среднестатистических показателей в 123−131 сантиметра её рост составляет 115 сантиметров. При этом текущий показатель достигнут за счёт трёхлетней гормональной терапии. Исправить ситуацию могут дорогостоящие инъекции препарата «генотропин», содержащего гормон роста. Покупать их самостоятельно родственники ребёнка не в состоянии.
Департамент здравоохранения Костромской области выделил девочке несколько доз лекарства в 2020 году, затем поставки прекратились. Ситуацию не смогли исправить два распоряжения Министерства здравоохранения, направленные чиновникам в 2021 году. Костромские медики ссылаются на то, что ребёнок не имеет установленной инвалидности. Елена Белова обращалась по этому вопросу в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Костромской области, но 4 раза получала отказ. Она считает решения экспертов неправомерными.
В настоящее время деньги на покупку препарата выделяет фонд имени Марины Гутерман и костромские предприниматели. В год на эти цели необходимо более 300 тысяч рублей. Бабушка ребёнка настаивает на выделении бюджетных денег, так как полагает, что благотворительные фонды не смогут постоянно обеспечивать Элину средством для стимуляции роста.
После 18 лет в организме девочки закроются так называемые «ростковые зоны». Если до этого момента она не успеет получить терапию в полном объёме, то рискует навсегда остаться «дюймовочкой». Последняя доза гормонального препарата, приобретённого на деньги благотворителей, закончится в феврале 2022 года. Бабушка ребёнка будет обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.
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