Кострома, , 14:11 — REGNUM Ленинский районный суд Костромы отказался удовлетворять иск о признании ребёнка с редкой генетической патологией инвалидом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала истец и бабушка несовершеннолетней Елена Белова.

Элина Белова с бабушкой

У восьмилетней Элины Беловой выявлен синдром Шерешевского — Тёрнера. Из-за него девочка отстаёт от сверстников в развитии и росте. Вместо среднестатистических показателей в 123−131 сантиметра её рост составляет 115 сантиметров. При этом текущий показатель достигнут за счёт трёхлетней гормональной терапии. Исправить ситуацию могут дорогостоящие инъекции препарата «генотропин», содержащего гормон роста. Покупать их самостоятельно родственники ребёнка не в состоянии.

Департамент здравоохранения Костромской области выделил девочке несколько доз лекарства в 2020 году, затем поставки прекратились. Ситуацию не смогли исправить два распоряжения Министерства здравоохранения, направленные чиновникам в 2021 году. Костромские медики ссылаются на то, что ребёнок не имеет установленной инвалидности. Елена Белова обращалась по этому вопросу в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Костромской области, но 4 раза получала отказ. Она считает решения экспертов неправомерными.

«Я считаю, что моей внучке намеренно не устанавливают инвалидность. Возможно, у депздрава просто нет денег на покупку препарата. На суде я просила, чтобы нам разрешили провести независимую экспертизу по инвалидности в Москве, но представитель ответчика настоял на том, чтобы состояние ребёнка повторно оценило бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области. Оценка медиков из той же структуры не могла и не может быть на 100% беспристрастной. В других регионах России детей с таким синдромом сразу признают инвалидами и обеспечивают препаратом за счёт бюджетных средств, а мы не можем решить вопрос уже несколько лет», — пояснила Белова.

В настоящее время деньги на покупку препарата выделяет фонд имени Марины Гутерман и костромские предприниматели. В год на эти цели необходимо более 300 тысяч рублей. Бабушка ребёнка настаивает на выделении бюджетных денег, так как полагает, что благотворительные фонды не смогут постоянно обеспечивать Элину средством для стимуляции роста.

После 18 лет в организме девочки закроются так называемые «ростковые зоны». Если до этого момента она не успеет получить терапию в полном объёме, то рискует навсегда остаться «дюймовочкой». Последняя доза гормонального препарата, приобретённого на деньги благотворителей, закончится в феврале 2022 года. Бабушка ребёнка будет обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Читайте ранее в этом сюжете: Недостаточно маленькая: 7-летней костромичке отказали в льготных лекарствах