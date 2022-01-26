Петрозаводск, 26 января, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Группа «Россети» построила вторую цепь Кольско-Карельского транзита. Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал на церемонии запуска новой энергомагистрали, что этот проект стал самым масштабным в электросетевом комплексе северо-запада страны.

Пресс-служба ПАО «Россети» Делегация (Николай Шульгинов, Артур Парфенчиков, Андрей Рюмин и другие) знакомится с инфраструктурой второй цепи Кольско-Карельского транзита

Единая цепь линий электропередачи и подстанций протянулась более чем на 1100 км по Мурманской и Ленинградской областям и Республике Карелия. Она проходит параллельно первой цепи транзита, которую проложили еще в 80-х годах. У старой линии не хватало пропускной способности, чтобы полноценно использовать энергию Мурманской области — в частности, от Кольской атомной электростанции и Серебрянского каскада ГЭС.

После строительства второй цепи транзита возможность передачи мощности по нему выросла в полтора раза — до 615 МВт. Теперь риски работы энергосистем Мурманской области и Карелии в отрыве от Единой энергетической системы (ЕЭС) России исключены. В будущем эта энергомагистраль поможет обеспечить выдачу мощности строящейся Кольской ВЭС — крупнейшей в России заполярной ветроэлектростанции.

Работу Кольско-Карельского транзита запустил министр энергетики России Николай Шульгинов вместе с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым и генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым.

«Завершен, наверное, самый масштабный проект за последние годы в ЕЭС России — строительство транзита протяженностью более 1000 километров, — заявил Николай Шульгинов. — Новый Кольско-Карельский транзит укрепит энергетические связи между регионами, существенно увеличится пропускная способность сетей».

«В числе подрядных организаций, принимавших участие в строительстве и реконструкции электросетевых объектов, принимали участие карельские предприятия, были созданы новые рабочие места, увеличились поступления в бюджет региона», — подчеркнул Артур Парфенчиков. [[[picture2]]]

По словам Андрея Рюмина, появление второй цепи транзита — это беспрецедентный по масштабу сетевой проект на северо-западе страны. «Введены новые распределительные пункты и более тысячи километров линий электропередачи, модернизированы действующие подстанции, — подчеркнул генеральный директор группы «Россети». — Повышение пропускной способности транзита позволило обеспечить полноценную работу мурманской генерации в интересах потребителей сразу нескольких регионов, снять системные риски для надежного электроснабжения территорий с населением более трех миллионов человек. Также благодаря новой инфраструктуре в энергосистемах Карелии и Ленинградской области заметно увеличится доля низкоуглеродной энергетики».

О масштабе работ говорят цифры. Например, через реку Свирь построили полуторакилометровый высоковольтный переход с 73-метровыми опорами. Устойчивость всего транзита обеспечивают около 3500 опор. Также там появились два новых энергообъекта — распределительные пункты 330 кВ «Каменный бор» и «Борей».

Вместе с возведением линий электропередачи специалисты реконструировали четыре действующих центра питания 330 кВ в этих регионах. На подстанциях «Княжегубская» и «Лоухи» ввели в работу автотрансформаторы общей мощностью 500 МВА, а подстанции «Петрозаводск» и «Тихвин-Литейный» оснастили шунтирующими реакторами для компенсации реактивной мощности. Такое же оборудование поставили на распределительных пунктах «Каменный бор» и «Борей».

Все энергообъекты оснастили современными автоматизированными системами управления и коммерческого учета электроэнергии, а также новыми комплексами релейной защиты на микропроцессорах. В компании сообщили, что больше 90% примененного оборудования произведено в России. До конца 2025 распределительные пункты «Каменный бор» и «Борей» вместе с подстанциями «Петрозаводск», «Лоухи», «Княжегубская» планируют перевести на дистанционное управление.

Новый Кольско-Карельский транзит входит в состав одного из национальных проектов — Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Общий объем инвестиций группы «Россети» в этот проект превысил 59 млрд рублей. Дальнейшее развитие электросетевого комплекса региона Николай Шульгинов, Артур Парфенчиков и Андрей Рюмин обсудили на рабочей встрече после церемонии ввода Кольско-Карельского транзита.

Ранее Андрей Рюмин, который возглавил «Россети» в прошлом году, отмечал, что в ближайшие три года компания направит более 15,7 млрд рублей на развитие и модернизацию сетевого комплекса Пермского края. К 2024 году «Россети» реконструирует подстанции «Разгуляй», «Северная», «Технологическая» и построят линию электропередачи «Данилиха — Берег», чтобы обеспечить надежной энергетической связью правый и левый берега Перми.

Около 9 млрд рублей до 2024 года «Россети» инвестирует в электроснабжение Приморья.

«Сейчас мы обсуждаем с властями края дополнительные проекты, связанные с перспективной застройкой Владивостока, повышением качества электроснабжения Артема, Хасанского и Надеждинского районов», — рассказал Андрей Рюмин 20 января на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.