Сочи, Краснодарский край, 25 января 2022, 19:25 — REGNUM 24-летний российский атакующий полузащитник московского «Спартака» Георгий Мелкадзе стал игроком «Сочи». Сумма трансфера составила 170 тысяч евро. Об этом 25 января сообщили на официальном сайте краснодарского клуба.
Соглашение Мелкадзе с «Сочи» рассчитано на два с половиной года до конца сезона 2023/24.
Георгий Мелкадзе в текущем сезоне принял участие в четырех матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых не смог отметиться забитыми мячами и результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 61 минуту.
Ранее воспитанник «Спартака» выступал за «Тосно», «Тамбов» и грозненский «Ахмат» на правах аренды.