Сочи, Краснодарский край, 25 января, 2022, 19:25 — ИА Регнум. 24-летний российский атакующий полузащитник московского «Спартака» Георгий Мелкадзе стал игроком «Сочи». Сумма трансфера составила 170 тысяч евро. Об этом 25 января сообщили на официальном сайте краснодарского клуба.

Светлана Бекетова Георгий Мелкадзе

Соглашение Мелкадзе с «Сочи» рассчитано на два с половиной года до конца сезона 2023/24.

Георгий Мелкадзе в текущем сезоне принял участие в четырех матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых не смог отметиться забитыми мячами и результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 61 минуту.

Ранее воспитанник «Спартака» выступал за «Тосно», «Тамбов» и грозненский «Ахмат» на правах аренды.