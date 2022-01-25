Брюссель, 25 января, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Сербия продолжит реформы в четырех областях, ключевых для ее вступления в Евросоюз. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 25 января в Брюсселе после встречи Совета по вопросам стабилизации и присоединения.

Government.ru Анна Брнабич

Речь идет о правовом государстве, государственном управлении, экономике и экологии, уточнила Брнабич.

Премьер-министр Сербии напомнила, что большинство граждан, участвующих в референдуме 16 января, проголосовало за реформу правосудия, т. е. за «верховенство закона, независимую судебную и прокурорскую систему».

«Это огромный успех для Сербии, большое дело, которое мы сделали, и я этим горжусь. Это один из важных этапов на нашем пути к ЕС, так как это главная реформа в области верховенства закона», — процитировал телеканал РТС слова Брнабич.

Напомним, что на референдуме по вопросу реформы конституции в области правосудия проголосовало около 30% сербских избирателей. За реформу проголосовало около 60% граждан, участввовавших в референдуме.