Стокгольм, , 19:53 — REGNUM С 20 января число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 19. Данные 25 января обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 693 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 922 990 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 138 985 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 825 580 человек старше 12 лет (86,8%), вторую — 7 538 117 (83,4%).

С начала пандемии в общей сложности 8507 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.